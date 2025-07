Morreu o comandante do Regimento de Engenharia de Tancos

O comandante do Regimento de Engenharia nº 1, coronel Jorge Lopes Pereira, foi encontrado morto na sua residência, em Tomar, na manhã deste sábado, 12 de Julho. Ao que apurámos, terá sido vítima de doença súbita. Na véspera tinha sido assinalado o Dia da Arma de Engenharia na unidade que comandava, sediada no polígono de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha.



Segundo informação do Exército, o coronel Lopes Pereira ingressou na Academia Militar em 1991, tendo sido promovido ao posto de coronel em Dezembro de 2022. Em Novembro de 2024 tomou posse como comandante do Regimento de Engenharia nº 1.