Benavente e Samora Correia vão ter videovigilância em espaços públicos

A Câmara Municipal de Benavente assinou sexta-feira, 4 de Julho, um protocolo de cooperação com a Guarda Nacional Republicana (GNR) para a implementação de um sistema de videovigilância em zonas públicas do concelho. O documento foi formalizado entre o presidente da autarquia, Carlos Coutinho, e o comandante do Comando Territorial de Santarém da GNR, coronel Duarte da Graça.

De acordo com o município, o sistema abrangerá áreas de maior concentração populacional, nomeadamente os núcleos centrais de Benavente e Samora Correia, bem como as zonas de actividades económicas. As câmaras de vigilância serão adquiridas e instaladas pelo município e servirão como ferramenta complementar à actividade policial, com o objectivo de proteger pessoas e bens, prevenir a criminalidade e garantir maior segurança no espaço público.

À GNR caberá a gestão do sistema, incluindo o pedido de autorização legal para a instalação, a renovação da mesma, e a operação dos equipamentos, assegurando que o seu uso cumpre a legislação em vigor, em particular no que diz respeito à protecção de dados e às liberdades dos cidadãos.

O protocolo estará em vigor enquanto se mantiver válida a autorização para o funcionamento do sistema, sendo renovado automaticamente sempre que essa autorização for prorrogada, nos termos da Lei n.º 95/2021.