Cartaxo inaugura Balcão da Inclusão para pessoas com deficiência

Abriu no Cartaxo o Balcão da Inclusão, espaço dedicado ao acolhimento, orientação e promoção dos direitos das pessoas com deficiência ou incapacidade e suas famílias. Vai funcionar nas instalações da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, na Rua Marcelino Mesquita, edifício da Escola José Tagarro.

A inauguração do espaço, a 10 de Julho, contou com a presença do presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, da directora do Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social, Paula Carloto, da vereadora com o pelouro da acção social e saúde, Fátima Vinagre, do presidente da direcção da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém, Luís Amaral, assim como de técnicos, profissionais da área e representantes de instituições particulares de solidariedade social do concelho.

João Heitor destacou a importância do novo serviço para o reforço do apoio que a autarquia, através da sua área de desenvolvimento social e saúde, já presta à comunidade. “Temos no concelho um ADN de inclusão muito forte”, afirmou o presidente, para quem o Balcão da Inclusão vem fortalecer o atendimento a quem tem necessidades especiais, o apoio às famílias na procura de respostas e tornar mais forte e mais próxima a relação dos serviços do município, com todos os parceiros institucionais, tornando a rede de suporte a estas pessoas ainda mais eficaz e coesa.