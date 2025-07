Concurso para requalificação das Piscinas do Cartaxo sem empresas interessadas

O concurso para a empreitada de Requalificação Energética e Funcional do Complexo das Piscinas Municipais do Cartaxo não teve empresas interessadas ficando por isso deserto. A informação foi transmitida pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, na última reunião do executivo.

Segundo o autarca social-democrata, o concurso foi lançado por cerca de três milhões de euros de preço base, quando a estimativa do projectista apontava para 2,2 milhões de euros. “Lamentamos obviamente isto. É a primeira vez que temos uma obra deste tamanho em que não há concorrentes”, referiu, acrescentando que o processo já passou por várias consultas preliminares para ajustar preços e esclarecer erros e omissões no caderno de encargos. O presidente sublinhou ainda que para lançar a obra novamente com um valor superior, será preciso autorização da Assembleia Municipal do Cartaxo para reprogramar os compromissos plurianuais, mas assegura que o executivo está determinado a que a empreitada siga para a frente.

Recorde-se que as piscinas encerraram ao público em Março de 2022 por graves problemas nos equipamentos de filtragem e no sistema de condutas de água, desencadeados por falta de manutenção. A falta de manutenção causou problemas nos filtros e várias rupturas nas tubagens, inutilizando o equipamento, uma vez que é impossível assegurar a temperatura e a qualidade da água de acordo com as normas estabelecidas pela Administração Regional de Saúde.