Projecto único junta em Pedrógão músicos de várias escolas numa só banda

No dia 5 de Julho, a Casa do Vale, em Pedrógão, encheu-se de música, entusiasmo e partilha com o 2º Encontro de Escolas de Música. Mais do que um concerto, a iniciativa foi a concretização de um projecto único na região, idealizado pela escola de música da freguesia do concelho de Torres Novas, com o objectivo de celebrar o final do ano lectivo juntando jovens músicos de diferentes escolas numa só banda filarmónica.

Este ano, o projecto juntou mais de três dezenas de alunos das escolas de música da Sociedade Filarmónica União Pedroguense, Sociedade Musical União e Trabalho de Lapas, Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória e Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense. A iniciativa surgiu em 2024 com apenas as escolas de Pedrógão e das Lapas, mas este ano alargou-se o convite a mais escolas, promovendo um verdadeiro espírito de união musical. Em declarações a O MIRANTE, Ivan Branco, maestro e coordenador do projecto, explica que a ideia surgiu após várias experiências diferentes para assinalar o final do ano lectivo, como piqueniques, ensaios abertos ou dias de jogos, tendo a ideia do concerto surgido espontaneamente. “A escola de música de Pedrógão sempre teve uma ligação especial com a das Lapas e o ano passado fizemos um concerto conjunto, que correu tão bem que este ano pensámos em repetir e expandir o convite a outras escolas. O objectivo é tentar aproximar as escolas do concelho e região e dar oportunidade aos alunos de terem uma experiência única de partilha com alunos e músicos de outras terras”, afirma.

Para Rita Faria, professora da Escola de Música das Lapas, o projecto é fundamental para motivar os alunos, destacando o impacto na aprendizagem musical e na integração social dos alunos. “Para os alunos, tocar com outros músicos dá confiança, segurança e motivação. Então é bom haver estas iniciativas, em que eles têm um objectivo final e para alcançá-lo têm de trabalhar e criar rotinas. Isso é muito importante”, sublinha ao nosso jornal.

Também os alunos partilharam o entusiasmo pela experiência, como Sara Ribeiro, de 15 anos, e Juliana Santos, de 11 anos, da escola de Pedrógão. Sara Ribeiro destaca a importância da iniciativa ao promover o convívio entre alunos de diferentes escolas e localidades, reforçando a conexão especial que daí surge, e Juliana Santos, valoriza a aprendizagem musical que tem tido com o projecto e a alegria que sente em conhecer pessoas novas e fazer novas amizades.

Com mais uma edição de sucesso, o maestro Ivan Branco revela que gostaria que o projecto fosse abraçado pela Câmara Municipal de Torres Novas, integrando todas as escolas de música do concelho e talvez incluir este concerto conjunto na programação das festas da cidade. Até lá, o objetivo é manter o projecto com três ou quatro escolas, porque, como referiu, “o mais importante é que os alunos se juntem, trabalhem e se divirtam. Se correr bem musicalmente, óptimo, se não correr, o que interessa é a evolução e proveito dos alunos”.