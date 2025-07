Rotunda em betão continua a motivar críticas em Santarém

A chamada rotunda do campino, no acesso sul a Santarém pela circular urbana D. Luís (vulgo Rua O), “para muitos é um atentado ao bom gosto” e já foi palco de duas mortes na sequência de colisões frontais de automóveis, pelo que a eleita do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Santarém, Ana Eleutério, entende que já passou demasiado tempo sem ser eliminada. Na última sessão desse órgão autárquico criticou “a inércia do executivo” camarário em suprimir aquele obstáculo de betão, questionando se é necessário haver nova tragédia para que se tomem medidas.

Na resposta, o presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite (PSD), afirmou que não houve inércia e o município não tem estado de braços cruzados, revelando que há um projecto feito. A obra está avaliada em 300 mil euros e o autarca disse esperar que a empreitada seja lançada ainda este ano.

A rotunda do campino, construída na primeira década deste século, é assim chamada por ter tido, em tempos, figuras escultóricas representativas de campinos e cabrestos no seu espaço central. Há vários anos que as estátuas foram removidas por se encontrarem degradadas e o que existe ali agora é um imenso disco de cimento no meio da estrada. Em 2014, um grupo de cidadãos avançou com uma petição pública online dirigida ao presidente da Câmara de Santarém a solicitar que seja destruída a estrutura de betão da rotunda do campino, pouco depois de ali ter perdido a vida, vítima de acidente, o empresário David Clemente, residente em Santarém, após um embate frontal. A família da vítima pôs a Câmara de Santarém em tribunal.

“Sem essa estrutura de betão, que foi construída para colocar uma estátua, a morte do David poderia ter sido evitada. Para além disso e de acordo com as disposições normativas sobre dimensionamento de rotundas, publicadas pelo Infraestruturas de Portugal (IP), é desaconselhável a construção de rotundas em locais que não assegurem os indispensáveis níveis de visibilidade”, alegavam os autores da petição, que alertavam também para a rotunda do Continente, com perfil semelhante. O assunto tem sido também diversas vezes abordado em assembleias municipais.