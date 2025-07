Tejo Ambiente continua a gerar preocupação entre autarcas do Sardoal

Na última Assembleia Municipal do Sardoal, Miguel Borges reconheceu avanços na redução das perdas de água pela Tejo Ambiente, mas destacou que a empresa intermunicipal ainda tem um longo percurso no que toca à gestão dos resíduos, águas pluviais e na busca por estabilidade financeira.

Tejo Ambiente voltou a dominar as preocupações na última Assembleia Municipal do Sardoal - foto arquivo O MIRANTE

Na última Assembleia Municipal do Sardoal foi discutida a prestação de contas da Tejo Ambiente referente a 2024. O presidente da câmara, Miguel Borges, reconheceu avanços na redução das perdas de água pela empresa, mas admitiu que ainda há um caminho a percorrer na estabilidade financeira da empresa, destacando também desafios na gestão dos resíduos e das águas pluviais. Miguel Borges destacou que ainda há um longo percurso até alcançar os resultados desejados, apontando um resultado líquido positivo de cerca de 466 mil euros, e de uma significativa redução nas perdas de água, um sucesso ambiental importante, apesar de o impacto financeiro directo nesta vertente ser menor.

O deputado Adérito Garcia (PS) expressou algumas preocupações, criticando o aumento expressivo de mais de 600 mil euros nos custos com fornecimentos e serviços externos entre 2023 e 2024. O autarca afirmou ainda que o volume de negócios da venda de água tem diminuído e reforçou a urgência em resolver a gestão das águas pluviais e o encaminhamento destas para tratamento nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

Miguel Borges confirmou que os temas estão entre as principais preocupações da Tejo Ambiente, destacando que já estão em andamento projectos para evitar infiltrações de águas pluviais nas linhas de água, além de estudos tecnológicos avançados, com intervenções iniciais previstas para Tomar e Ourém onde, por serem municípios maiores, o impacto financeiro será mais significativo. Miguel Borges referiu também os futuros custos crescentes dos resíduos e revelou a intenção de implementar sistemas piloto para incentivar a separação de resíduos domésticos, reduzindo custos, à semelhança do que já é praticado no Norte da Europa.