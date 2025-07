Aberto concurso para reabilitar piscinas exteriores de Ourém

Foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de Ourém o procedimento para abertura de concurso público para os trabalhos de reabilitação das piscinas exteriores de Ourém. O projecto prevê a requalificação/beneficiação do piso envolvente das piscinas exteriores de Ourém, revestimento interior dos tanques e equipamentos, através da substituição do piso envolvente das piscinas por uma solução mais actual e funcional, com inertes rolados de mármore com resina de poliuretano sobre uma base de betão.

As obras irão contemplar também a correcção de abatimentos do piso da entrada e a criação de novas caleiras de escoamento de maiores dimensões e mais adequadas ao espaço bem como a substituição de equipamentos de apoio às piscinas, mais especificamente os chuveiros exteriores e a limpeza e tratamento dos azulejos de revestimento interior das piscinas, com renovação das juntas. Serão também substituídas as vedações que delimitam as áreas de circulação.