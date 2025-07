Cimpor nomeia Mário Lopes como novo director do Centro de Produção de Alhandra

Com mais de três décadas de experiência no setor cimenteiro, Mário Lopes regressa à empresa com a missão de liderar uma unidade estratégica para o sistema industrial da Cimpor.

A Cimpor anunciou a nomeação de Mário Lopes como novo director do Centro de Produção de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, que é a fábrica de cimento mais antiga do mundo em operação contínua no mesmo local, que assinalou este ano 131 anos de actividade.

Com mais de três décadas de experiência no setor cimenteiro, Mário Lopes regressa à empresa com a missão de liderar uma unidade estratégica para o sistema industrial da Cimpor. O engenheiro iniciou a sua carreira na Cimpor em 1991, precisamente na fábrica de Alhandra, como técnico do Serviço de Fabricação e Embalagem. Durante 25 anos, desempenhou funções de responsabilidade, incluindo a direcção das unidades de Loulé e Alhandra, bem como a liderança industrial da empresa na China. O seu percurso profissional estendeu-se ainda a experiências em países como o Brasil, Egipto, China e Marrocos.

Após a sua saída da Cimpor em 2016, Mário Lopes manteve-se ligado ao sector, assumindo cargos de gestão em empresas cimenteiras na Tunísia, Arábia Saudita e Gabão, o que lhe conferiu uma visão global e actualizada sobre os desafios da indústria.

“É com um enorme sentido de responsabilidade que regresso ao Centro de Produção de Alhandra, numa altura particularmente exigente para a equipa e para a empresa. Tenho plena confiança nas pessoas que compõem esta unidade e estou certo de que, juntos, continuaremos a garantir os mais elevados padrões de qualidade, segurança e sustentabilidade”, afirma Mário Lopes, citado em comunicado de imprensa pela empresa.