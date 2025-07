Coutada Velha com novas redes de saneamento e água até 2026

As obras de construção das novas redes de saneamento e abastecimento de água na Coutada Velha, no concelho de Benavente, arrancam na próxima semana, num investimento superior a 1,8 milhões de euros.

A empreitada, promovida pela Águas do Ribatejo com financiamento comunitário, inclui a instalação de 12 quilómetros de infra-estruturas, com conclusão prevista em 18 meses. Serão criadas redes de saneamento com 8,7 quilómetros e substituídas condutas de abastecimento de água em 3,5 quilómetros, incluindo 70 novos ramais.

O investimento visa reduzir perdas de água, melhorar a eficiência do sistema e alargar a cobertura dos serviços básicos à população da localidade.

A obra é considerada uma resposta a uma antiga reivindicação dos moradores da Coutada Velha.