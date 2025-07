Novo modelo no Médio Tejo para apoiar projectos de vida dos alunos

A Escola Dr. Ruy de Andrade, no Entroncamento, acolheu uma sessão de trabalho no âmbito do Projecto Piloto de Orientação e Desenvolvimento de Competências de Gestão de Carreira. Integrado no Eixo 4 do PEDIME – Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação, o projecto visa promover o bem-estar e apoiar os projectos de vida dos alunos da região, através de uma intervenção estruturada e partilhada no domínio da orientação vocacional/intervenção de carreira.

Durante a sessão foi apresentada e discutida pelos psicólogos escolares do Médio Tejo uma primeira proposta de modelo intermunicipal, resultado do trabalho desenvolvido desde Outubro de 2024 por um grupo de psicólogos dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da região. Este modelo propõe uma abordagem mais integrada, reflexiva e eficaz, capaz de apoiar os alunos e respectivas famílias nos momentos de tomada de decisão sobre o percurso formativo e profissional.

Promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o encontro contou com a participação de Maria do Céu Taveira, da Universidade do Minho, consultora científica do projecto e especialista reconhecida na área da intervenção de carreira, que assegurou o enquadramento técnico e científico da proposta elaborada e agora em análise. A sessão incluiu momentos de apresentação, debate, trabalho em grupo e partilha de contributos, permitindo um avanço significativo na construção de um modelo partilhado, ajustado à realidade educativa intermunicipal. Com esta iniciativa, a CIM Médio Tejo reforça o seu compromisso com uma educação orientada para o futuro, que valoriza as competências pessoais, sociais e profissionais dos seus alunos e promove a equidade no acesso à informação a fim de apoiar a tomada de decisões, lê-se em comunicado.

O PEDIME é cofinanciado pela União Europeia, Portugal 2030 e Programa Operacional do Centro 2030, através do Fundo Social Europeu.