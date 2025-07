Piloto sobrevive a queda de aeronave em Benavente

Um voo com a finalidade de realizar trabalhos agrícolas em campos de arroz terminou de forma dramática na tarde de sábado, 5 de Julho, com a queda de um avião ligeiro na herdade do Borralho, junto à A13, na zona da Barrosa, concelho de Benavente. Desconhecem-se as causas do acidente, que está a ser investigado pelas entidades competentes. A aeronave, um Piper PA-36, encontrava-se a realizar tratamentos fitossanitários, através de pulverização, em terrenos agrícolas quando se despenhou. O alerta foi dado às 18h32, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Salvaterra de Magos e de Benavente, meios do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e a GNR.

O piloto, António Barreira, sofreu ferimentos considerados graves, tendo fracturado costelas e sofrido outras lesões, mas encontra-se fora de perigo e em recuperação. O aparelho acidentado é uma das oito aeronaves da empresa Avitrata, especializada em aviação agrícola, com hangares no aeródromo da Garrocheira. Com 50 anos de experiência no sector, a Avitrata é liderada pelos pilotos António Barreira e António João Francisco, tendo os seus profissionais participado em projectos de monitorização de incêndios rurais em Portugal.