Praias fluviais do Concelho de Tomar são únicas na região ribatejana e têm Qualidade de Ouro

O concelho de Tomar é rico em praias fluviais mas nem todas se encontram em bom estado de conservação e de uso. Por entre montes e vales, Tomar esconde autênticos paraísos à beira-rio que convidam ao descanso e à frescura nos dias quentes de Verão. Embora sejam pontos de encontro para famílias, turistas e população local, as praias fluviais de Tomar ainda carecem de infraestruturas de apoio, melhores acessibilidades e condições. O MIRANTE foi procurar conhecer as suas características e o estado em que se encontram actualmente.

A praia fluvial do Alqueidão, na freguesia de Olalhas, é uma das mais emblemáticas do concelho de Tomar. Com uma albufeira rodeada de pinhal e boas infraestruturas, é uma escolha recorrente para piqueniques, mergulhos e actividades náuticas. A praia dispõe de um amplo deck, onde se situam instalações sanitárias e uma divisão polivalente de apoio, bem como de uma piscina flutuante. Dispõe ainda de vigilância, com a presença de nadadores salvadores ao longo de todo o Verão.

Menos conhecida e mais recatada, a praia fluvial de Montes, também em Olalhas, oferece uma experiência mais selvagem e isolada. Sem infraestruturas fixas, é procurada sobretudo por locais e amantes da natureza. Também localizada na albufeira de Castelo do Bode, os visitantes podem nadar nas águas límpidas do rio Zêzere ou aventurar-se na prática de desportos náuticos, existindo no local pistas para a prática de wakeboard.

Na freguesia de São Pedro de Tomar, a praia fluvial de Alverangel é uma das mais conhecidas do concelho de Tomar. Situada na margem do rio Zêzere, apresenta água limpa, calma e geralmente mais quente do que noutros pontos fluviais. O ambiente é sereno, mas não tem vigilância nem infraestruturas, como casas de banho ou bar. O caminho de acesso à praia é sinuoso, passando por terrenos privados, o que tem gerado controvérsia legal sobre a utilização pública.

Também localizada nas margens da albufeira da barragem de Castelo do Bode, na freguesia de Serra e Junceira, está a praia fluvial de Vila Nova-Serra, que tem vindo a ganhar notoriedade nos últimos anos. Com águas límpidas, areal natural, zona de estacionamento e um ambiente calmo, começa a atrair cada vez mais visitantes. A nível de infraestruturas e serviços, não tem vigilância, casas de banho nem chuveiros. Por outro lado, conta com um posto de socorro e recolha de lixo, existindo ainda um hostel nas proximidades.

Praias do Nabão sem infraestruturas de apoio

Localizada em Pedreira, próxima da antiga fábrica de papel do Prado, a praia fluvial da Fonte do Caldeirão, no rio Nabão, é um recanto natural ideal para quem procura tranquilidade e contacto com a natureza. O acesso é feito por um caminho de terra batida, recomendando-se cautela na condução. O espaço balnear destaca-se por águas límpidas e por vegetação que proporciona sombra natural. Não tem vigilância nem infraestruturas de apoio. O local é ideal para actividades como natação, pesca desportiva e caminhadas, existindo ainda um espaço para piqueniques nas proximidades. Também na freguesia de Pedreira, encontra-se a praia fluvial do Sobreirinho, de pequena dimensão, com características muito idênticas à praia da Fonte do Caldeirão e igualmente banhada pelo rio Nabão.

A praia fluvial da Mendacha situa-se na freguesia de Sabacheira. A sua posição oferece um refúgio natural, onde a presença do rio Nabão se harmoniza com a envolvente verdejante, proporcionando um ambiente calmo. A praia não dispõe de infraestruturas turísticas, como bares, duches ou instalações sanitárias. A Junta de Freguesia de Sabacheira tem procedido à limpeza das margens e caminho de acesso, contribuindo para a valorização e prevenção da área. A nível de actividades, é indicada para banhos, piqueniques e caminhadas. Devido à sua pequena dimensão, pode ficar cheia rapidamente.