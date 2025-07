SMAS negam responsabilidade por inundações em prédio de Vialonga

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (SMAS) descartam qualquer tipo de responsabilidade nas inundações nas garagens dos condóminos que residem no prédio número 1, na Rua Dra. Laura Ayres, em Vialonga. De acordo com os SMAS, a água que se infiltra há uma década pela parede das garagens não tem origem no exterior, dado que não existe qualquer linha de água no local. Os SMAS entendem que o problema deve-se à falta de impermeabilização adequada nas paredes confinantes com a via pública, sendo essa intervenção da responsabilidade dos respectivos proprietários.

“A referida via é servida de infraestruturas de saneamento doméstico e pluvial que se encontram em boas condições de funcionamento, tendo as mesmas sido inspeccionadas através de vídeo, não se tendo detectado anomalia. Uma das câmaras de início de ramal do edifício confinante estava com deficiências na sua soleira, tendo a mesma sido reparada”, garantem os SMAS.

Recorde-se que o problema tinha sido levantado por um dos moradores do prédio, que tem a garagem sempre molhada, mesmo durante os meses de Verão, e ainda sem solução à vista.