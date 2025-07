A ciência chegou às escolas dos concelhos de Mação e Constância através do PEDIME – Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação, no âmbito da medida intermunicipal Experimenta + Ciência. Durante a iniciativa, que decorreu em Junho, os alunos do 1.º ciclo foram surpreendidos com experiências, construções e aprendizagens que transformaram por completo a rotina escolar, despertando neles uma curiosidade contagiante.

Na EB1 de Mação, Maria do Rosário, de apenas oito anos, não escondeu o entusiasmo: “tive a montar legos para construir coisas e depois imprimir. Um dia gostava de repetir esta actividade”, lê-se em nota de imprensa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Esta experiência, levada a cabo por professores do Instituto Politécnico de Tomar, revelou-se um verdadeiro catalisador de interesse entre as crianças, aproximando-as de forma prática e lúdica ao universo da ciência, sublinha a nota. Na perspectiva das professoras do 1.º ciclo, o impacto do Experimenta + Ciência é inequívoco. Anabela Pereira, da EB1 de Mação, acompanhou cerca de 18 crianças na actividade com lego e garantiu que todos gostaram. Também Sílvia Salveiro, docente no Centro Escolar de Santa Margarida da Coutada, em Constância, valorizou o contacto dos alunos com novas realidades.

A vertente química da medida foi conduzida por estudantes de mestrado em Tecnologia Química, como Joana e Vasco, que destacaram a variedade das abordagens. Outros momentos marcantes envolveram experiências sensoriais. Cristina Costa, coordenadora do projecto Experimenta + Ciência no IPT, defende que estas experiências são fundamentais nos primeiros anos de escolaridade: “as crianças estão muito mais curiosas, muito mais despertas para este tipo de actividades. Se não forem estimuladas nestes anos, não é mais tarde que vão ter curiosidade e aprender tão bem. Tendo em conta a sociedade que temos, temos de os habituar desde cedo para este mundo cada vez mais exigente, em que devem ser criativas e preparadas para múltiplos desafios”, disse.

Esta acção do PEDIME – Experimenta + Ciência não só levou a ciência às escolas como trouxe consigo novas perspectivas de aprendizagem, maior envolvimento das crianças e um olhar mais curioso sobre o mundo. Desde o início do PEDIME mais de 18 mil alunos do Médio Tejo já usufruíram da medida.