Casas de banho junto da igreja da Misericórdia em VFX gerou queixas entre comunidade e autarcas

Vários moradores e alguns autarcas não gostaram de ver a instalação de sanitários temporários à frente da fachada da igreja da Misericórdia no centro de Vila Franca de Xira durante o Colete Encarnado e pedem melhorias para as próximas edições.

No último Colete Encarnado em Vila Franca de Xira a instalação de casas de banho portáteis junto à fachada da igreja da Misericórdia no centro da cidade, ao pé da Casa dos Forcados, gerou descontentamento e queixas em vários moradores e alguns autarcas.

Quem vive na zona diz que se tratou de um desrespeito pelo património local e que a insalubridade gerada pelas casas de banho portáteis, junto a uma igreja, não deve ser tolerada no futuro. Na última reunião de câmara do executivo de Vila Franca de Xira o assunto foi também alvo de críticas, com Vítor Silva, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) a dizer que as festas são hoje uma mera repetição dos anos anteriores e que as casas de banho colocadas naquele local são uma afronta para a cidade.

“O senhor presidente meteu as casas de banho portáteis em frente à igreja da Misericórdia. Foi uma falta de respeito pelo património religioso e cultural da cidade, um espaço de memória que tem de ser respeitado. Deixou uma imagem de desleixo na entrada da Misericórdia”, criticou. O autarca diz que o ADN e os valores da festa não foram respeitados na sua plenitude e condenou o que disse ser uma “péssima representação” da figura do campino no cartaz da festa.

