Cerci de Azambuja em risco de fechar valência socioeducativa

Num ano, valência deu prejuízo de 46 mil euros à instituição que presta apoio a pessoas com deficiência. Valor recebido pelo Ministério da Educação é de uma portaria com 28 anos.

A Cerci Flor da Vida de Azambuja, instituição que presta apoio a pessoas com deficiência, está a ponderar abandonar a valência socioeducativa e deixar sem resposta 15 crianças com necessidades educativas especiais. Em causa está o valor que a instituição recebe do Ministério da Educação para assegurar esta valência que é de uma portaria de 1997, encontrando-se desajustado da realidade, diz a O MIRANTE o presidente da direcção, José Manuel Franco.

O dirigente garante que com o que a Cerci recebe por utente não consegue executar como deveria o projecto educativo nem apostar em métodos de ensino mais adequados, considerando que os actuais se encontram ultrapassados. Fazendo contas, diz que o prejuízo desta valência, só num último ano, foi de 46 mil euros. Além desta dificuldade que tem peso nas contas da instituição, José Manuel Franco destaca a dificuldade em contratar pessoal qualificado para assegurar a valência socioeducativa.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE