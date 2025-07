Colete Encarnado com detenções por tráfico, roubo e tentativa de homicídio

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP divulgou, na última semana, os resultados da operação de segurança durante a festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira, que decorreram entre os dias 4 e 6 de Julho, havendo nota de detenções por tráfico de droga, roubo e até uma tentativa de homicídio.

Durante os três dias da festa a PSP deteve quatro pessoas por crimes de diversa gravidade, entre eles dois homens, de 24 e 25 anos, detidos por roubo e tráfico de estupefacientes, depois de terem sido apanhados na posse de 11,88 doses de haxixe. Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial foram-lhes aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais e proibição de contacto com a vítima.

A PSP também deteve um homem de 39 anos por resistência e coação sobre funcionário, no âmbito dos desacatos da noite de sábado que O MIRANTE já tinha dado nota. Depois de ouvido em tribunal foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência. Por fim, um outro homem de 32 anos foi detido por homicídio na forma tentada e posse de arma proibida, também durante os desacatos de sábado à noite. Neste caso, dada a gravidade dos factos, o suspeito ficou em prisão preventiva.

Além das detenções a PSP elaborou vários autos de notícia por contraordenação, relacionados com a prática ilegal de venda ambulante, com vários artigos a serem apreendidos no âmbito das fiscalizações e também várias dezenas de condutores foram fiscalizados a conduzir com álcool no sangue acima do permitido por lei.

O Colete Encarnado, que é uma das mais emblemáticas celebrações da cidade, contou com a presença de várias valências policiais, incluindo policiamento de proximidade, ordem pública, fiscalização de trânsito, fiscalização económica e investigação criminal.

A polícia salienta em comunicado que, apesar das ocorrências registadas, a operação contribuiu significativamente para manter a ordem pública durante o evento, garantindo a segurança dos milhares de visitantes que se deslocaram à cidade para participar nas festividades do Colete Encarnado.