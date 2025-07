Construção da cobertura do campo de jogos da Escola Básica de Azambuja já arrancou

Está em curso a empreitada de construção da cobertura do campo de jogos da Escola Básica de Azambuja. Uma obra que representa um investimento municipal de 371 mil euros, apoiado pela União Europeia, com financiamento em 85% do FEDER, através do Programa Regional Alentejo 2030. O prazo contratado para a execução da obra é de 240 dias.

Esta intervenção, refere o município de Azambuja em comunicado, pretende proporcionar melhores condições para a prática desportiva, nomeadamente para o desenvolvimento das aulas de Educação Física naquele estabelecimento de ensino.

A Escola Básica de Azambuja, que acolhe várias centenas de alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, vai ficar, após a conclusão da obra, dotada de um recinto desportivo utilizável ao longo de todo o ano, independentemente das condições meteorológicas. Além da estrutura metálica de cobertura, a empreitada inclui a ligação coberta ao edifício dos balneários de apoio.