João Grave é o novo director de enologia e operações da Quinta da Alorna

A Quinta da Alorna anunciou a contratação de João Grave, o novo responsável pela área de Enologia e Operações e terá como missão consolidar o percurso de afirmação dos vinhos da propriedade de Almeirim no país e no mercado internacional. Com uma carreira estabelecida em Enologia, João Grave assume a liderança das equipas da adega, Wine Creations e vinha da propriedade tricentenária da região do Tejo, coordenando todas as etapas e operações, desde a colheita da uva até à produção final dos vinhos com o rótulo de excelência e qualidade da Quinta da Alorna.

“A Quinta da Alorna tem vindo a consolidar a quota no mercado nacional e, sobretudo, no internacional. A experiência de João Grave, com trabalho em várias regiões vitivinícolas, é uma mais-valia que agora culmina com o desafio da versatilidade da região do Tejo. Estamos confiantes de que, com esta contratação, reforçaremos o perfil diferenciador, equilibrado e identitário dos nossos vinhos”, destacou Pedro Lufinha, director-geral da Quinta da Alorna. Esta contratação assinala um novo ciclo de inovação e excelência na Quinta da Alorna, após a saída de Martta Reis Simões, que esteve mais de duas décadas na Quinta.