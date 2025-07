Ar condicionado avariado há quatro anos em escola de Olaia

No Centro Escolar de Olaia e Paço, localizado na Lamarosa, concelho de Torres Novas, está sem sistema central de climatização há quatro anos e, apesar de a avaria já ter sido reportada aos serviços municipais diversas vezes, passou mais um ano lectivo sem ser resolvida. Com as temperaturas, nalguns dias, a ultrapassar os 30 graus centígrados, estar dentro de uma sala de aula sem climatização constitui um sufoco que, na opinião dos pais, pode afectar a qualidade de ensino e aprendizagem das crianças.

“Choca-me que há 4 anos esteja a ser reportado um problema que prejudica as condições de ensino e aprendizagem das crianças e não esteja a ser feito nada”, disse Andreia Granada que foi, em representação dos pais e encarregados de educação, à última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas, expor o problema e sugerir que sejam colocados aparelhos de ar condicionado nas salas-de-aula, tendo em conta que o arranjo do sistema central implicará a compra de uma peça cujo custo rondará os 20 mil euros.

O calor afecta sobretudo as salas-de-aula onde o sol bate com maior incidência e cujas janelas ocupam praticamente toda a parede. O desconforto é tão grande que, descreveu a encarregada de educação, há professores a interromper as aulas para levar os alunos para o corredor. Também no Inverno o problema causou desconforto térmico, que foi sendo colmatado pela atitude pró-activa de docentes que resolveram comprar aquecedores e levá-los para a escola.

Quem não se conforma com a situação é o presidente da União de Freguesias de Olaia e Paço, Rui Nunes, que também abordou o problema na sua intervenção na sessão camarária. O autarca eleito pelo Afirmar Torres Novas (PSD/CDS-PP) alertou que o aumento das temperaturas que se tem feito sentir impossibilita o “normal funcionamento das aulas”. Um problema que, vincou, “afecta gravemente” alunos e pessoal docente e não docente.

Sem se comprometer por este executivo estar em final de mandato e não haver margem para grandes investimentos financeiros, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), afirmou que vão tentar encontrar uma solução que possa deixar os encarregados de educação mais tranquilos. Por sua vez, o vereador Joaquim Cabral (PS) admitiu que a solução possa passar pela instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula.

Do lado da oposição, os vereadores do PSD e movimento P’la Nossa Terra, Tiago Ferreira e Carla Correia, respectivamente, sublinharam que se trata de um problema estrutural que carece de uma solução que o resolva definitivamente. “Temos de criar as melhores condições para as crianças e profissionais que la trabalham. É preciso pedir um estudo rápido e eficiente para mudar o sistema de climatização”, defendeu Tiago Ferreira.