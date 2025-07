Atrasos do INEM deixam bombeiros de Salvaterra sem verba para pagar subsídios

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos denuncia atrasos nos pagamentos por parte do INEM que agravam a situação financeira da corporação. O subsídio de refeição ainda não foi pago este mês, e a dívida acumulada do INEM à instituição já se situa nos 165 mil euros.

Os bombeiros voluntários portugueses estão a enfrentar sérias dificuldades financeiras devido a atrasos nos pagamentos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que se arrastam de norte a sul do país e comprometem o normal funcionamento das corporações.

Em Salvaterra de Magos, a situação é crítica. O vice-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, Pedro Gomes, revelou a O MIRANTE que o INEM deve à corporação dois meses de serviços, num valor acumulado de cerca de 165 mil euros. Segundo o dirigente, a corporação ainda não conseguiu pagar os subsídios de refeição referentes ao mês corrente.

O último pagamento efetuado pelo INEM à associação diz respeito ao mês de Abril e, mesmo assim, apenas cobriu o subsídio variável, deixando o subsídio fixo em falta. “É muito difícil conseguir continuar a trabalhar nestas condições”, lamenta o responsável.

Apesar de, no início da semana, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses ter garantido que a ministra da Saúde se comprometeu a resolver a situação até ao final desta semana, uma nota da Liga, emitida hoje, 16 de Julho, veio confirmar que o Governo pretende liquidar as dívidas às corporações no prazo de 30 dias.



