Sessão de apresentação de apoios à transformação digital das empresas em Vila Franca de Xira

A Digital Biz, Aceleradora de Comércio Digital da Área Metropolitana de Lisboa (AML), promove em Vila Franca de Xira uma sessão de apresentação do programa que permite a atribuição de apoios a 100% financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para acelerar a transformação digital das empresas. A iniciativa, em parceria com a câmara municipal, decorre no Auditório do Museu do Neo-Realismo, no dia 22 de julho, a partir das 17h30.

A Digital Biz, consórcio liderado pela Associação Industrial Portuguesa (AIP) e que reúne nove associações empresariais, visa apoiar e acelerar o processo de digitalização dos modelos de negócio das empresas, com sede ou estabelecimento na AML, através da atribuição gratuita de vouchers de 500€, 1000€, 1500€ ou 2000€ que podem ser utilizados na aquisição de produtos e/ou serviços nos seguintes domínios: Fornecimento e Logística; Mercados Digitais; Marketing Digital; Gestão e Relacionamento com Clientes; Cibersegurança; Serviços de Alojamento; Pagamentos Digitais; Trabalho Colaborativo e Negócios Inteligentes.

Os vouchers são atribuídos a micro, pequenas e médias empresas, bem como a empresários em nome individual, dos setores do comércio e serviços e são 100% financiados através do PRR. A atribuição dos vouchers é precedida da realização de um rápido diagnóstico gratuito de maturidade digital, o qual conta com o apoio da Digital Biz, a qual também presta apoio quanto às tecnologias e ferramentas digitais a adotar em cada caso.