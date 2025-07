Abrantes discutiu a importância da intervenção precoce no desenvolvimento infantil

O auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, acolheu o III Encontro “Capacit’ARTE- As Nossas Crianças”, uma iniciativa da Equipa Local de Intervenção (ELI) de Abrantes, Sardoal e Mação. Com o mote “Capacitar”, o encontro reuniu de profissionais da educação, saúde, serviço social e famílias, num espaço de reflexão, partilha de experiências e reforço do trabalho em rede para a intervenção precoce no desenvolvimento infantil.

A vereadora da Câmara Municipal de Abrantes, Raquel Olhicas, sublinhou a importância do encontro como momento de reconhecimento e responsabilidade partilhada e recordou que, desde o primeiro evento em Mação, centrado na intervenção nos contextos das crianças, e passando pelo segundo, no Sardoal, dedicado à neurodiversidade, o caminho tem sido de aprofundamento do compromisso interinstitucional. Destacou ainda o protocolo assinado entre o município e a ELI, que formaliza e fortalece a colaboração na intervenção precoce: “trabalhar nesta área é reconhecer o potencial transformador de uma acção atempada, colaborativa e centrada na criança no seio da sua família e comunidade”, afirmou.

O encontro contou com dois painéis que enriqueceram o debate técnico e prático. O primeiro painel falou sobre o tema “Avaliar e Sinalizar Precocemente”, com enfoque na Consulta da Perturbação do Espectro do Autismo da ULS Médio Tejo. Participaram Otília Branco, médica pediatra especialista em neurodesenvolvimento; Conceição Oliveira, enfermeira especialista; Catarina Ferreira, terapeuta da fala; Nélia Mendes, terapeuta ocupacional; e Adriana Gonçalves, psicóloga da educação e desenvolvimento. A discussão centrou-se na identificação precoce dos sinais de risco, no acompanhamento multidisciplinar e na importância da articulação no apoio às crianças e às suas famílias.

