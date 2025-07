Acção de repovoamento de peixes no rio Almonda um ano após fenómeno de mortandade

Repor os peixes nativos no troço do rio Almonda que foi afectado com um fenómeno de mortandade no início de Agosto do ano passado é o objectivo da acção de translocação promovida pelo município de Torres Novas, e que está a decorrer na manhã desta quinta-feira, 17 de Julho.

Depois de identificadas as espécies de peixes nativos noutros troços do rio, alguns exemplares estão a ser levados para a zona onde morreu cerca de uma tonelada de peixes, alegadamente na sequência de um episódio grave de poluição.

Além de técnicos do ambiente do município, a acção conta com a participação do Clube dos Amadores de Pesca do Almonda, a Associação dos Amigos do Rio Almonda e do MARE- Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.