Chamusca gasta mais de 60 mil euros num dia de passeio de reformados ao Casino Estoril

A Câmara Municipal da Chamusca gastou mais de 60 mil euros em mais uma edição do Passeio Senior, que este ano se realizou no Casino do Estoril no dia 30 de Junho. Segundo apurou O MIRANTE o município pagou mais de 40 mil euros na aquisição de “Serviço de um evento cultural no Salão Preto e Prata no Casino Estoril, no âmbito da actividade Dar Vida aos Anos”, e pagou mais de 11 mil euros na aquisição de “serviço de transporte em passeio turístico no âmbito da actividade Dar Vida aos Anos”.

Durante a iniciativa, que juntou cerca de 700 participantes maiores de 65 anos de idade, reformados e pensionistas, o presidente da câmara municipal subiu ao palco e as primeiras palavras foram para a sua actual vice-presidente, que está a concorrer para a presidência do município nas próximas autárquicas. “Isto só é possível porque há muita gente a trabalhar para que aconteça. Quero agradecer à vice-presidente Cláudia Moreira pelo excelente trabalho que tem feito na área social e também na organização deste dia fantástico no Estoril”, disse, agradecendo de seguida aos outros vereadores do executivo municipal, juntas e técnicos municipais. O presidente do município, que cumpre o último mandato como líder da autarquia, aproveitou as luzes do emblemático Salão Preto e Prata para tentar brilhar. “Este evento para ser diferente tinha que ter algumas palavras minhas, agora que estou de abalada. (…) Muito obrigado por todo o carinho que me deram ao longo dos últimos 12 anos. Foi uma maravilha. Gostei muito de vos servir, nem tudo correu bem, mas fiz o melhor que sabia e que conseguia. Até sempre”, disse, em jeito de despedida.

Esta foi a primeira vez que a actividade sénior decorreu no mesmo dia para os munícipes de todas as freguesias. Foram alugados 12 autocarros para transportar as cerca de 700 pessoas. A tarde no Salão Preto e Prata foi animada com um espectáculo musical protagonizado por Jéssica Cipriano e a sua banda, uma artista que tem actuado em vários espectáculos no concelho da Chamusca.