Crise no voluntariado e dignificação da carreira marcam 140 anos dos Bombeiros de Benavente

Com 140 anos de história ao serviço das populações, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente celebrou, no domingo, 13 de Julho, a efeméride com uma cerimónia repleta de simbolismo, que incluiu a bênção de uma nova ambulância, condecorações a operacionais e intervenções que apontaram os desafios do presente e do futuro da protecção civil.

O programa das comemorações iniciou-se com o içar das bandeiras no quartel da corporação e uma romagem ao cemitério, seguindo-se um desfile das viaturas operacionais pelas ruas da vila, animado pela fanfarra da associação, recentemente reactivada. No Cine-Teatro de Benavente teve lugar a sessão solene, mas imediatamente antes, na Praça da República, foi benzida uma nova ambulância de socorro, baptizada “Lina Cardoso” e apadrinhada pelo ex-comandante Domingos David.

Foram vários os operacionais distinguidos pela associação, mas também pela Câmara de Benavente e pela Liga dos Bombeiros Portugueses, pelo seu trabalho e dedicação à causa. Na sua intervenção, o comandante da corporação, José Nepomuceno, dirigiu palavras à população e aos familiares dos operacionais, que considera o verdadeiro pilar do voluntariado. “O comando tudo fará para garantir que o trabalho é para manter em todas as frentes”, assegurou.

Já Anabela Lopes, presidente da associação humanitária, alertou para a crise do voluntariado e o desinteresse crescente pela carreira de bombeiro, sublinhando a importância dos regulamentos municipais de apoio às corporações. Agradeceu o apoio da autarquia na requalificação do pavilhão e destacou o renascimento da fanfarra como sinal de renovação.

Vítor Reis, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém, manifestou o compromisso de resolver os problemas financeiros da federação e escutar as necessidades das corporações. “Que os 140 anos dos Bombeiros de Benavente sirvam de inspiração para o futuro”, afirmou. Também Guilherme Isidro, da Liga dos Bombeiros Portugueses, destacou o esforço nacional, indicando que mais de 6.000 bombeiros estão actualmente empenhados diariamente nas operações de combate a incêndios. José Manuel Moura, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, reconheceu os constrangimentos operacionais, lamentando o atraso na contratação de meios aéreos fruto de um concurso deserto. Até final deste mês tem esperança de uma resposta em pleno.

Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, fez um apelo à valorização da carreira dos bombeiros, que deveria ser comparada à das forças de segurança. Destacou a transformação da sociedade e do voluntariado ao longo das últimas décadas, tendo frisado que o município aprovou os regulamentos municipais de apoio às corporações e aos bombeiros com o objectivo de melhorar as condições de trabalho dos operacionais.

Na sessão solene foi ainda entregue um cheque de 7.000 euros à associação humanitária pela Comissão 2025 da Festa da Amizade e da Sardinha Assada.