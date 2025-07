Dois feridos em colisão em Asseiceira - Rio Maior

Do acidente no concelho de Rio Maior resultou um ferido grave e um ligeiro.

Uma colisão entre um pesado e um ligeiro de mercadorias, no Itinerário Complementar (IC) 2, em Asseiceira, no concelho de Rio Maior, causou na quarta-feira, 16 de Julho, um ferido grave e um ligeiro, informou o Comando Sub-regional Lezíria do Tejo. Da colisão resultaram “ferimentos graves no condutor do veículo ligeiro, que foi transportado para o Hospital de Santarém, e um ferido ligeiro, transportado para o Hospital de Santa Maria”, disse a fonte.

O acidente ocorreu ao quilómetro 66 do IC2, no sentido Sul-Norte, na localidade de Asseiceira, no concelho de Rio Maior. O alerta foi dado às 11h26 e o trânsito na via esteve condicionado, nos dois sentidos. No local estiveram 16 operacionais apoiados por sete viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital das Caldas da Rainha.