As papoilas apreendidas acusaram a existência de uma substância designada por codeína, o que levou à elaboração de um auto de notícia por tráfico de estupefacientes.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

GNR apreende 640 quilos de papoila com codeína em Vialonga

A GNR, através da Unidade de Acção Fiscal (UAF), apreendeu no dia 15 de Julho, em Vialonga, Vila Franca de Xira, 640 quilogramas de papoila seca com vestígios da substância estupefaciente codeína. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que a apreensão ocorreu durante uma acção de fiscalização no concelho de Vila Franca de Xira, durante a qual os militares interceptaram uma carga "devidamente acondicionada e embalada para transporte".

Segundo a nota, após análise, foi possível apurar "que as papoilas apreendidas acusaram a existência de uma substância designada por codeína", o que levou à elaboração de um auto de notícia por tráfico de estupefacientes. Os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Franca de Xira.