Nersant está a afundar-se. Menos actividade e perda de interesse dos expositores

A Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant com praticamente a mesma estrutura organizativa diminuiu a sua actividade e tem cada vez menos expositores e participantes nas suas feiras, além de ter diminuído o apoio ao empreendedorismo e criação de novas empresas. Esta é uma das conclusões que se retira do relatório de contas do ano de 2024 da entidade gerida pelo solicitador e agente de execução Pedroso Leal. A Fersant que era uma feira empresarial de referência na região e no país é a imagem da falta de vigor da associação que registou o menor volume de rendimentos das últimas duas décadas (1,11 milhões de euros), sendo menos de metade dos rendimentos registados em 2022, no mandato de Domingos Chambel, que deu lugar ao actual presidente em Agosto de 2023.

A Fersant, mesmo aproveitando a boleia da Feira Nacional de Agricultura, que se realiza ao mesmo tempo e no mesmo espaço, teve no ano passado a mais baixa participação de expositores, num total de 50, desde 2010, à excepção do ano de 2021 devido à pandemia. A feira chegou a ter 75 expositores e em 2023 tinha tido 60 empresas presentes. Acresce a esta perda de vigor terem acabado com o Nersant Business, iniciativa que trazia dezenas de empresários estrangeiros à região, além da falta de actividade de alguns núcleos da associação. Até as feiras digitais estão a deixar de ter interesse, excepto a Feira Social que teve um aumento de expositores. A feira de produtos alimentares caiu para metade, com 21 expositores e a mostra de turismo passou de 71 para 30, e o Ribatejo Trade Market – Mercado de Oportunidades caiu a pique para 32 participantes contra 504 no ano anterior de 2023.

A Nersant também tem vindo a perder presença na zona sul do distrito de Santarém, sendo que em termos de novos sócios 68% são da zona do Médio Tejo. Também está a ter menos participação em termos das grandes empresas, dos sectores industrial e agro-industrial, sendo que os novos associados são em grande parte empresas unipessoais. A associação está a virar-se para um sector económico, que não era o seu foco, ocupando o espaço das associações comerciais.

As contas revelam que a prestação de serviços é de um terço do registado em 2022, sendo que as contas de 2024 registam um total de 434,3 mil euros. Mais provas de que a Nersant se está a afundar em relação aos anos anteriores está também nos subsídios à exploração (502,6 mil euros) muito menos de metade do que em 2022. Ou seja, a actividade da associação está a desacelerar e as contas começam a mostrar sinais de preocupação, com os rácios económico-financeiros, a mostrarem claramente que as rentabilidades diminuíram significativamente.

Desde a entrada em funções da direcção de Pedroso Leal acentuou-se uma perda de visibilidade e de importância da associação, que se evidenciou com a política de gestão do seu antecessor, Domingos Chambel, mas agora há uma travagem na sustentabilidade. Isso é demonstrado também com o facto de o fundo de maneio ser negativo pelo segundo ano consecutivo. No ano passado situou-se no valor de 601,5 mil euros, contrariando a situação positiva superior a 1 milhão de euros em 2021. Nos últimos três anos a Nersant registou uma deterioração acelerada que representa mais de 1,6 milhões de euros.