Palha Blanco volta a dar nome a rua em Vila Franca de Xira

Cinco décadas depois do nome ter sido retirado e substituído por Alves Redol, na entrada norte da cidade, a junta de freguesia e o município decidiram voltar a homenagear o histórico agricultor. "Alameda Colete Encarnado" e "Rua Fernando Palha" são outros dois topónimos que a cidade ganhou esta semana.

Cinquenta anos depois do seu nome ter sido substituído por Alves Redol na entrada norte da cidade de Vila Franca de Xira, José Pereira Palha Blanco voltou a dar nome à toponímia da cidade, desta vez na entrada sul da localidade, por iniciativa da junta de freguesia e da câmara municipal. Na manhã de quarta-feira, 16 de Julho, foram inaugurados três novos topónimos que passam a designar os troços da Estrada Nacional 1 e 10 que atravessam Vila Franca de Xira.

O troço entre Alhandra e a chamada rotunda da Marinha passa a designar-se por "Alameda Colete Encarnado" e o troço seguinte, entre a rotunda e a praça de toiros Palha Blanco, passa a ter o nome de José Pereira Palha Blanco, o lavrador e filantropo falecido em 1937. Por fim, o arruamento com início na rotunda de acesso à A1 e a variante da mata e fim no largo 5 de Outubro, junto à Praça de Toiros, passa a chamar-se rua Fernando Palha, falecido em 2016.



* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE