Parque ribeirinho de Ourém vai expandir-se num investimento de 1,9 milhões de euros

Projecto de expansão do Parque da Cidade de Ourém visa criar um espaço mais acessível, inclusivo e sustentável, promovendo o bem-estar da população e a valorização ambiental da zona ribeirinha.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A expansão do Parque da Cidade António Teixeira, em Ourém, vai custar cerca de 1,9 milhões de euros, segundo o concurso publicado em Diário da República. De acordo com o documento, o preço base da expansão do parque ribeirinho é de 1.886.963,53 euros e tem um prazo de execução de 365 dias. Numa nota de imprensa divulgada em Junho deste ano, o município explicou que a área de intervenção desta fase “estende-se desde a Ponte dos Namorados até à Avenida dos Bombeiros, acompanhando a ribeira de Seiça, importante linha de água que cruza a cidade de Oeste (Ponte dos Namorados) para Este (Ponte das Olaias)”. Esta ribeira é “essencial para a agricultura de regadio local”, apresentando “margens naturalizadas e uma vegetação ribeirinha rica, pontuada por dois açudes”, adiantou a mesma nota.

As intervenções contemplam espaços interactivos de educação ambiental, com áreas dedicadas à observação da natureza, zonas de repouso e relaxamento integradas na paisagem natural, assim como áreas de recreio ao ar livre para famílias e crianças e infraestruturas para a prática desportiva. Estão ainda previstos percursos cicláveis e caminhos pedonais, com ligação à rede de Caminhos de Fátima. O projecto inclui também a plantação de mais de três mil árvores e espécies arbustivas autóctones, bem como a remoção de espécies invasoras, de forma a proteger os ecossistemas locais e promover a biodiversidade.

O presidente da câmara, Luís Albuquerque, disse à Lusa que o investimento foi objecto de candidatura para financiamento comunitário, que está a ser analisada. Luís Albuquerque afirmou que o passo seguinte é ligar o parque à Ponte da Olaia, na freguesia de Seiça. “Temos de começar a trabalhar num projecto para essa fase seguinte”, declarou. Conhecido como Parque Linear ou Parque da Cidade António Teixeira, o nome do primeiro presidente da câmara eleito após a Revolução de 25 de Abril de 1974, a infraestrutura situa-se ao longo da ribeira de Seiça, na freguesia de Nossa Senhora da Piedade. Inclui, actualmente, um parque infantil, ringue de futebol, ‘skatepark’ e um percurso pedonal e de ciclovia, entre outras áreas de lazer.