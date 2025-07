Sete detidos por tráfico de droga em Santarém

Sete pessoas, com idades entre os 19 e os 37 anos, foram detidas pela PSP de Santarém por suspeitas de tráfico de estupefacientes, numa operação que decorreu entre 14 e 16 de Julho. Em comunicado, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública explica que as detenções ocorreram em flagrante delito, no âmbito de várias acções de combate ao tráfico de droga, conduzidas pela Esquadra de Investigação Criminal com o apoio de outras subunidades da cidade.

Durante as diligências, os agentes apreenderam 63.613 doses de haxixe, 77,25 euros em numerário, duas viaturas e quatro telemóveis. Os detidos, são cinco homens e duas mulheres.