É importante as escolas saberem utilizar novas tecnologias no processo de aprendizagem

O Teatro Municipal de Ourém recebeu a IX Conferência Internacional Aprendizagem Móvel do Projeto MILAGE, subordinada ao tema “A Família e a Escola nas Novas Ecologias de Aprendizagem”. Além da conferência, o momento serviu para a realização da 7ª edição dos Prémios MILAGE, num espaço onde predominou a partilha de práticas e uma reflexão alargada e construtiva sobre a transformação da escola e do ensino. Com programação destinada a docentes e alunos, a conferência iniciou com um discurso do presidente do município, Luís Miguel Albuquerque, que destacou a importância da iniciativa para uma contínua adequação de métodos e abordagens no ensino, realçando o “imprescindível e necessário trabalho que toda a comunidade educativa deve realizar para favorecer o sucesso escolar dos alunos”.

José António Moreira, orador convidado e professor catedrático na Universidade Aberta, apresentou uma dissertação intitulada “As Novas Ecologias de Aprendizagem Digital com dispositivos móveis”. O docente sublinhou a necessidade de realizar uma utilização saudável, sustentável e segura dos dispositivos móveis, já que os espaços digitais de aprendizagem são já parte integrante dos ecossistemas educacionais. José António Moreira defendeu a promoção e desenvolvimento de um ecossistema de educação digital eficaz, capaz de abordar as suas múltiplas dimensões e de criar modelos pedagógicos de colaboração humana com integração da tecnologia.

Na iniciativa vários docentes apresentaram testemunhos de utilização da plataforma “MILAGE” e foram expostos os vários trabalhos candidatos à categoria “Professor Inovador Autor MILAGE Aprender+”, com exemplos de aplicação da plataforma em contexto de aula e os resultados apurados. O término da conferência foi destinado à entrega de prémios, momento onde foi possível reconhecer os professores e os seus estabelecimentos de ensino pela implementação de práticas pedagógicas inovadoras utilizando a plataforma MILAGE, assim como distinguir os alunos que realizaram trabalhos de mentoria e/ou desenvolveram projectos demonstrando as aprendizagens adquiridas neste âmbito.