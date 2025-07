Colisão entre carro e mota em Benavente foi reportada ao Ministério Público

Um acidente em Benavente voltou à ribalta após o vídeo se tornar viral na Internet. Um motociclista foi violentamente abalroado por um automóvel na Estrada Nacional 118, dentro de Benavente, junto à via paralela à Rua Dr. António Gonçalo Sousa Dias. O acidente, registado em vídeo e agora amplamente partilhado nas redes sociais, ocorreu à luz do dia e foi presenciado por populares.

A colisão, que projectou o motociclista vários metros pelo asfalto, aconteceu quando o condutor do automóvel embateu na traseira da mota. Após o impacto, o veículo ainda abrandou e desviou-se da vítima caída na estrada, mas prosseguiu marcha, fugindo pela Rua 23 de Abril e cortando para a Rua João da Costa Laureano, sem prestar qualquer tipo de auxílio.

A viatura, de cor azul, nunca chegou a parar para averiguar o estado do condutor da mota, que, apesar da violência do embate, conseguiu levantar-se, no momento, pelo próprio pé. A mota ficou bastante danificada, tendo sido arrastada pelo pavimento. A circulação do vídeo gerou revolta entre os utilizadores das redes sociais, levantando questões sobre o desfecho do caso.

Contactada por O MIRANTE, a GNR confirmou a autenticidade da gravação e esclareceu que a ocorrência remonta a 25 de Agosto de 2023. Segundo a resposta enviada pelo Comando Territorial de Santarém, “a Guarda desenvolveu as diligências de investigação subsequentes, tendo comunicado a situação ao Ministério Público de Benavente, entidade competente pela direcção do inquérito”. A GNR não esclareceu se o condutor foi identificado ou detido.