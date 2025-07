Condições do espaço para animais errantes no Sardoal gerou discussão entre autarcas

Na sessão camarária do Sardoal esteve em debate as condições do espaço temporário para animais errantes no concelho, antes de serem levados ao CRO. O tema surgiu após o vereador Pedro Duque ter recebido queixas das condições do espaço, mas Miguel Borges assegura que os animais são bem tratados.

A Câmara Municipal do Sardoal discutiu na reunião de 9 de Julho as condições do espaço onde os animais errantes passam a noite, antes de serem transportados para o Centro de Recolha Oficial Intermunicipal (CRO) de Abrantes, Constância e Sardoal. O alerta foi dado pelo vereador Pedro Duque (PS), que referiu já ter recebido queixas sobre a alegada falta de condições. A vereadora Patrícia Rei (PSD), responsável pelo pelouro, explicou que o espaço é utilizado apenas em casos de urgência quando os animais são recolhidos na via pública de noite, funcionando como local de pernoita. “É uma situação transitória, os animais estão algumas horas numa jaula apropriada, protegida da chuva, antes de, de manhã, serem levados para o CRO. Não é o ideal, mas tem condições apropriadas, já avaliadas pelo veterinário municipal”, explicou. A vereadora acrescentou que até ao momento houve apenas um animal que pernoitou no local e sublinhou ainda que o local é gerido em articulação com a GNR, os Bombeiros e a Associação dos Amigos dos Animais do Sardoal.

Apesar de Pedro Duque concordar que a situação é “uma questão de sensibilidade”, o vereador sugeriu melhorias no local, como mantas de aquecimento para o Inverno, reconhecendo que o espaço é uma adaptação de emergência. Também o presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), considerou o tema uma questão de sensibilidade, mas frisou que o importante é garantir a segurança dos animais até serem recolhidos pelo CRO no dia seguinte, algo que assegura ser cumprido. “Há questões que também não vale a pena dramatizar. Todos nós nos preocupamos com o bem-estar dos animais, mas isto é um espaço de emergência e uma situação de poucas horas para evitar que animais sejam atropelados. Não é um CRO, mas é digno”, afirmou.