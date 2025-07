Faleceu o empresário Fernando Pereira Caldas, fundador da Contemp - Companhia dos Temperos, com sede no Entroncamento. O funeral decorre esta tarde, a partir das 14h30 com saída da Igreja de Santa Clara, em Santarém.

O Engº Fernando Pereira Caldas, que recebeu o Galardão Carreira Empresarial de O MIRANTE em 2015, nasceu numa família de Santarém com ligações à lavoura e à pecuária e estudou na Escola de Regentes Agrícolas, actual Escola Superior Agrária.

Paralelamente ao curso foi trabalhando na casa agrícola do avô materno, João Caldas, com quem vivia por ter perdido os pais ainda em criança. Iniciou a sua actividade profissional aos 19 anos como gestor de uma exploração vitícola sua e de sua irmã.

Depois do serviço militar ingressou na Sociedade José Marques Agostinho Filhos & Companhia e chegou a director-geral e a gerente executivo. Esteve no processo de fusão daquela empresa com a Sociedade António da Silva e Filho Lda, que deu origem à Contemp - Companhia dos Temperos, localizada no Entroncamento.

Para além de actividades de gerência em diversas empresas, quase todas de cariz familiar, sempre se empenhou na defesa e promoção de movimentos associativos. Integrou a Confederação dos Agricultores de Portugal - CAP, tendo representado esta entidade como perito do Comité Consultivo Vinhos da Comissão Europeia, em Bruxelas, desde 1986 a 1999 e foi presidente do conselho de administração do CNEMA, Centro Nacional de Exposições e de Mercados Agrícolas, por indicação da CAP, entre 1995 e 2004.