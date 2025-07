Fiscalização nas estradas aumentou mas infrações diminuíram

Um total de 262,5 milhões de veículos e condutores foram fiscalizados por radar e presencialmente em 2024, mais 47,7% do que em 2023, segundo o último Relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Em 2024 foram registados em todo o país 38.037 acidentes com vítimas, mais 1.364 do que em 2023.

O Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) da ANSR e a Guarda Nacional Republicana (GNR) registaram aumentos de fiscalização de 46,9% e de 97,8%, respectivamente. Destas operações, resultaram mais de 1,5 milhões de infrações, menos 10,1% face a 2023. Um total de 27.900 condutores foram detidos em 2024, menos 31,2% do que no ano anterior, a maioria (55,8%) devido à presença de álcool no sangue. A maioria das infrações, 60,5%, deveu-se à condução em excesso de velocidade.

Houve também decréscimos nas contraordenações relativas ao uso do cinto de segurança e presença de álcool no sangue. As colisões foram o motivo de acidente mais frequente em 2024. Os acidentes com veículos agrícolas aumentaram 20,6% no ano passado, face ao anterior, causando em 2024 165 mortos e em 2023 130.