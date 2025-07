Utentes do Médio Tejo apresentam carta reivindicativa aos candidatos nas autárquicas

Melhorias nos sectores da saúde, dos transportes ou do apoio à terceira idade, foram defendidas pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo (CUSPMT) numa carta aberta reivindicativa dirigida aos candidatos às autárquicas de Outubro. Em comunicado, a CUSPMT, estrutura representativa da população de 11 municípios do Médio Tejo, disse que decidiu apresentar uma carta aberta a todos os candidatos autárquicos para relembrar alguns dos problemas que gostaria de ver resolvidos e que deveriam merecer a atenção dos futuros autarcas a eleger no Médio Tejo. Em declarações à Lusa, o porta-voz da CUSPMT, Manuel Soares, afirmou que ao nível da saúde, é necessário um “investimento nas acções de prevenção, instalações e frota de transporte” e de “fazer constante pressão junto da administração central para dotar os serviços de recursos humanos suficientes para as necessidades das populações”, a par do funcionamento permanente das cinco urgências hospitalares, da saúde oral nos centros de saúde, reforço das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e reabertura de extensões de saúde”.

Na carta aberta, os utentes defendem ainda a necessidade da “criação de uma rede pública de lares e apoio à terceira idade” e outras faixas mais vulneráveis, e, no âmbito do ensino, a “criação de uma rede pública de infantários e creches”, a par de “mais apoio escolar” e o “acabar com o encerramento das escolas nas zonas rurais”. A CUSMT elenca ainda questões e propostas ao nível de acessibilidades, água e saneamento, associativismo, energia, cultura e desporto, espaço público, habitação, entre outras. Assinalando que a carta aberta vai ser enviada a todos os candidatos no âmbito da campanha eleitoral, Manuel Soares disse esperar que os candidatos “olhem para ela” e “contribuam para que sejam aplicados” os objectivos. Nesse sentido, concluiu, “é no âmbito da sua intervenção permanente que as estruturas de utentes listam este conjunto de objectivos muito importantes para as populações e que desejamos serem subscritos e apoiados pelas candidaturas às eleições autárquicas de 2025”.