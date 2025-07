Alunos da Ginestal Machado seguem para final nacional com aplicação que pode transformar vidas

O Encontro Regional Centro-Sul da 11.ª edição do programa Apps for Good realizou-se no dia 2 de Julho, no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, reunindo projectos de mais de uma centena de alunos do ensino básico e secundário. Durante o evento os jovens apresentaram aplicações tecnológicas desenvolvidas ao longo do ano lectivo e foram avaliados por um júri composto por representantes de empresas de referência nacionais e internacionais e da Direção-Geral da Educação.

A Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, de Santarém, venceu com o projecto Up Animal, uma aplicação educativa que utiliza GPS e câmara para identificar animais e sinalizar situações de risco, promovendo a protecção da biodiversidade entre os mais novos, e StressControl, uma app que aborda a saúde mental dos jovens com vídeos, partilhas autênticas e dicas práticas de autocuidado em ambiente escolar, desenvolvida pelos próprios alunos com uma linguagem acessível.

No ensino básico, destacaram-se os projectos apresentados pela Escola Secundária Fernando Namora, com o projeto Mob.In, um dispositivo inteligente que promove a mobilidade e segurança de pessoas invisuais, ajudando-as a detectar obstáculos através de sensores e alertas sonoros. Da mesma escola foi ainda seleccionada a aplicação Kudizanga, uma solução digital que liga doadores a famílias em Angola, fornecendo apoio alimentar imediato, microfinanciamento e mentoria para promover a autonomia económica e a escolarização infantil. Nesta categoria foi ainda premiado o Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos com o projecto Bem Estar no Refeitório, uma aplicação que motiva comportamentos calmos e conscientes nas cantinas escolares através de jogos e desafios.

Para além de Santarém, também uma escola de Coimbra foi premiada na categoria de ensino secundário. A Escola Secundária D. Dinis destacou-se com três propostas inovadoras: The Mente, uma aplicação com versões adaptadas tanto para utentes como para cuidadores, que disponibiliza jogos de estimulação cognitiva, ferramentas de comunicação simples e conteúdos educativos acessíveis; SOS Silencioso, uma app de emergência que permite accionar pedidos de socorro com gestos secretos, enviando localização e som ambiente sem levantar suspeitas; e Vizinho Go, uma plataforma que aproxima vizinhos para partilha de serviços e apoio local, como boleias, refeições ou pequenas reparações, reforçando laços comunitários e promovendo a entreajuda.

Na categoria de estabelecimentos prisionais e centros educativos, foi distinguido o projecto Young Private Life, do Centro Educativo Bela Vista – uma aplicação em formato de jogo que ajuda os jovens recém-chegados aos centros educativos a integrarem-se. Destaque ainda para o prémio do público atribuído ao projecto Escrever é divertido - uma app interativa pensada para crianças, jovens e adultos com dislexia, que facilita a leitura e escrita através de jogos acessíveis com apoio oral e escrito – da autoria do Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos.