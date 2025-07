Amigos da Natureza de Alpiarça com estatuto de organização não-governamental de ambiente

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) atribuiu à Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) o estatuto de Organização Não-Governamental de Ambiente e Equiparada, de âmbito local (ONGA). A associação foi fundada a 8 de Março de 2024 e tem contribuído para a protecção, estudo e divulgação do património natural do concelho, desenvolvendo actividades de sensibilização e educação ambiental, com incidência na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa. Em 2024 levou ao paul cerca de 250 alunos.

“Este reconhecimento é um reforço à já forte motivação para continuarmos a prosseguir com o nosso objectivo único e que pretendemos realizar com todos, de promover a sensibilização e educação ambiental, a protecção, estudo e divulgação do património natural de Alpiarça. Para esta conquista consideramos fundamental o apoio que temos tido por parte dos nossos associados e afirmamos a nossa intenção de prosseguirmos os nossos objectivos com acções”, escreveu a associação num comunicado emitido nas redes sociais.

A história da associação leva-nos a recuar 17 anos, quando a bióloga Ana Mendes, cuja investigação sustentou a constituição da reserva, precisando de fazer o seu doutoramento, propôs à Câmara de Alpiarça a reabilitação de um espaço de exploração de inertes e depósito de lixo na zona do Paul da Gouxa, onde há uma turfeira que guarda material vegetal desde há nove mil anos. Joaquim Nascimento, professor de educação física até 2005, tinha como passatempo a observação de borboletas nocturnas e há cerca de sete anos, com amigos amantes de fotografia, começou a recuperar o espaço interpretativo, a recolher lixo e a fotografar aves e a vegetação. A ideia de uma associação foi maturando, foi conhecendo pessoas de várias áreas e trouxe de volta a bióloga Ana Mendes. Paulo Rocha, gráfico freelancer que realiza a monitorização no Paul de Manique do Intendente, no concelho de Azambuja, foi outro dos que se juntou à associação.