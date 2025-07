Cartaxo inicia parque de estacionamento em Vila Chã de Ourique

A Câmara do Cartaxo vai dar início à empreitada de requalificação do espaço público em Vila Chã de Ourique, numa intervenção que vai decorrer junto à Rua Mariano de Carvalho, para a construção de um parque de estacionamento com áreas de circulação pedonal. A obra inicia segunda-feira, 21 de Julho, tem um prazo de execução previsto de 180 dias e representa um investimento municipal de cerca de 150 mil euros. Até à conclusão dos trabalhos, os munícipes não devem estacionar os seus veículos no local.