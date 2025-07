Judite Calado é a nova directora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. A cerimónia de tomada de posse decorreu na escola sede na sexta-feira, 11 de Julho. Estiveram presentes cerca de 180 convidados, entre professores, funcionários, alunos e entidades da cidade e da região. A nova directora mostrou-se emocionada ao longo de toda a sessão, acompanhada do marido e filho. O MIRANTE marcou presença na cerimónia e aproveitou a ocasião para falar com a responsável sobre o seu percurso profissional e os desafios que espera encontrar nas novas funções.

Residente em Ansião, Judite Calado é professora na área de Biologia e Geologia, tendo concluído a licenciatura nessa área pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em 1996. Possui também mestrado em Ciências da Educação pelo Politécnico de Leiria, concluído em 2012. Dá aulas desde 1997, passando por localidades como Leiria, Pedrogão Grande, Castelo Branco, Ansião e Tomar. Está no Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria há mais de uma década, tendo-se tornado adjunta da direcção em 2022.

Judite Calado refere que a decisão de se candidatar à direcção do agrupamento resultou de uma reflexão cuidada, destacando a experiência que adquiriu enquanto adjunta da directora cessante, Celeste Sousa. “É minha convicção que, com o empenho de todos, continuaremos a afirmar o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria como uma referência de excelência no serviço educativo prestado, ao nível local, regional e nacional”, afirma entusiasmada.

Sobre os desafios que espera encontrar, considera que os principais passam por garantir a continuidade do trabalho de qualidade que tem vindo a ser desenvolvido e assegurar a todos os alunos uma resposta educativa individualizada e inclusiva. Judite Calado acrescenta o desafio de reforçar a ligação da escola à comunidade envolvente, valorizando a identidade local e promovendo o sentimento de pertença. “Considero essencial dinamizar iniciativas que valorizem o património histórico, cultural e artístico da cidade de Tomar, envolvendo os alunos em projectos que reforcem o conhecimento e o orgulho da sua terra”, sublinha. Ao assumir o novo cargo, a professora vai deixar de dar aulas. “Sei que sentirei saudades do contacto directo e diário com os alunos, das dinâmicas de sala de aula e da construção conjunta do conhecimento”, afirma, garantindo que tudo fará para manter a proximidade com os alunos.

Agrupamento preocupa-se com a integração de alunos estrangeiros

A nova directora assume que o agrupamento tem vindo a receber vários alunos estrangeiros, muitas vezes ao longo do ano lectivo, preocupando-se com a sua integração. “É importante perceber quais as suas necessidades individuais e as suas competências linguísticas para depois podermos definir medidas de suporte pedagógico e adaptar o processo de ensino e aprendizagem”, explica. Judite Calado realça o importante papel dos directores de turma, professores titulares e até dos educadores de infância, enquanto profissionais que mantêm maior proximidade com os alunos estrangeiros, envolvendo também as suas famílias. “Tenho a certeza de que fazem um bom trabalho a avaliar pelos resultados. Posso dizer que frequentemente temos alunos que, chegando tardiamente, conseguem no final do ano transitar para o ano seguinte”, conclui.