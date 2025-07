Oposição alerta para perda de clientes no Mercado Municipal de Tomar

Horário do mercado de Tomar foi alterado no ano passado. A oposição diz que os vendedores estão a perder clientes devido à alteração de horário. O presidente da câmara admite rever as alterações.

A alteração de horários do Mercado Municipal de Tomar, aprovada no ano passado, deu que falar na mais recente reunião de câmara. Em causa, está o funcionamento do mercado entre as 08h00 da manhã e as 14h00, às terças, quartas e quintas-feiras, quando antes o horário de abertura nesses dias era com abertura às 07h00 da manhã. A vereadora Lurdes Fernandes (PSD) defendeu que, após contacto com alguns vendedores, os horários deviam voltar a ser alterados, pelo menos na altura do Verão. “A câmara quis alinhar os horários com os espaços comerciais provavelmente e agora os vendedores estão a perder clientes nesta altura do ano”, sublinhou. A autarca acrescentou que também recebeu queixas dos vendedores do mercado abastecedor, que decorre semanalmente durante dois dias, devido a alteração de horários. “Gostaria de saber se foram encurtados e porquê, porque também estão a ser prejudiciais para os vendedores do mercado”, disse.

Na resposta, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), começou por negar qualquer tipo de alinhamento do horário do mercado com os estabelecimentos comerciais. “Essa para mim é nova, não faz qualquer sentido”, frisou. O autarca explicou que a decisão de alterar o horário foi discutida previamente com os vendedores do mercado, sendo que a decisão final teve em conta a opinião da maioria. Referiu que não é fácil encontrar pessoas disponíveis para trabalhar no mercado devido aos horários e que não faz sentido ter as instalações abertas para apenas um ou dois vendedores.

Sobre o mercado grossista, Hugo Cristóvão confirmou que o horário foi alterado ao fim do dia não só pela questão do pessoal, mas também porque o espaço exterior do mercado ficava reservado ao fim do dia para um número diminuto de vendedores. “Vamos averiguar, há a possibilidade de abrir um pouco mais cedo e fechar também um pouco mais cedo nesta altura do ano, ter uma espécie de horário de Verão, sem aumentar o número de horas”, concluiu o presidente.