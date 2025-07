partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Politécnico de Tomar com candidaturas abertas para diversos cursos de Protecção Civil

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) está a oferecer diversas oportunidades de formação superior em Protecção Civil. As candidaturas estão abertas para três cursos: Curso Breve em Protecção Civil Municipal, Pós-Graduação em Território e Protecção Civil e Curso Técnico Superior Profissional (cTeSP) em Segurança e Protecção Civil. O IPT refere que estes cursos são uma oportunidade para autarcas, agentes e colaboradores ligados a estruturas no sector da Protecção Civil actualizarem conhecimentos sobre prevenção, protecção de pessoas e bens, socorro e emergência, avaliação de riscos, entre outros mecanismos de operação prática e interdisciplinar no território.

O Curso Breve em Protecção Civil Municipal tem duração de dois meses e destina-se a autarcas e futuros autarcas, dirigentes municipais, colaborcadores dos Serviços Municipais de Protecção Civil e outros agentes de Protecção Civil, sendo uma formação de curta duração em formato b-learning (remoto e presencial). As candidaturas estão abertas até 21 de Julho.

Já a Pós-Graduação em Território e Protecção Civil, com duração de um ano, é feita em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e igualmente em formato b-learning (remoto e presencial). As candidaturas decorrem até dia 24 de Agosto.

O IPT disponibiliza ainda um Curso Técnico Superior Profissional (cTeSP) em Segurança e Protecção Civil, com duração de dois anos, podendo os interessados candidatar-se durante a segunda fase, até 13 de Agosto. Destina-se a estudantes com 12º ano completo ou com curso profissional de nível 4, maiores de 23 anos, entre outros.