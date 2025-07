Projecto Galeria de Arte conta já com 50 obras em Tomar

Os alunos do curso de Artes Visuais do 12.º ano da Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar, têm vindo a transformar as caixas de distribuição eléctrica da EDP em telas, criando uma galeria de arte ao ar livre. No presente ano lectivo, o Agrupamento Nuno de Santa Maria propôs dar continuidade à parceria através da pintura de mais 12 obras, atingindo a meia centena.

Os trabalhos no terreno tiveram início em Maio, com a limpeza e aplicação do primário nas caixas, ficando o projecto concluído durante o mês de Junho. As obras podem ser apreciadas desde a Rua Serpa Pinto à Rua Marquês de Pombal, passando pela zona desportiva até à Alameda Um de Março.

O projecto Galeria de Arte resulta de uma parceria entre o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, a Câmara de Tomar e a EDP. Iniciado no ano lectivo 2018/19, o projecto, que está integrado no Plano Nacional das Artes, tem registado um acolhimento positivo da comunidade tomarense.