Vila Franca de Xira prepara plano de emergência para empresa que esteve na origem de surto de Legionella

Está em consulta pública durante 30 dias o Plano de Emergência Externo criado pela Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira para a empresa ADP Fertilizantes, localizada entre Alverca do Ribatejo e o Forte da Casa. Empresa que, recorde-se, esteve na origem do surto de legionella de 2014 que infectou 375 pessoas e levou à morte de outros 12 cidadãos.

O plano estabelece as principais orientações para operações de Protecção Civil em caso de acidente grave nas instalações da ADP Fertilizantes, abrangendo o comando, a coordenação e a actuação das diversas entidades envolvidas. O documento abrange a área envolvente da unidade fabril podendo estender-se à União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e ainda a concelhos vizinhos como Loures, Arruda dos Vinhos e Benavente. Esta articulação, lê-se no documento, é essencial para a integração com outros planos municipais e distritais, incluindo o Plano Distrital de Lisboa e Santarém e o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil.

A ADP Fertilizantes, recorde-se, dedica-se à produção de adubos químicos, compostos azotados e ácido nítrico, operando com matérias-primas e produtos classificados como perigosos, como amoníaco, gás natural, nitrato de amónio, óxidos de azoto, ácido nítrico, gasóleo, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, acetileno e hidrogénio. Estes compostos, caso ocorram fugas ou acidentes, representam riscos elevados para a saúde pública e para o ambiente.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE