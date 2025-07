Abrantes discutiu desafios da segurança e transformação digital

A cidade de Abrantes acolheu o Congresso de Segurança e Integridade Digital, um evento que reuniu especialistas, representantes públicos, empresas e cidadãos para discutir os principais desafios da transformação digital, com especial foco nos territórios do interior. O encontro decorreu no auditório da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes e abordou temas como cibersegurança, inteligência artificial, protecção de dados, ética digital e o papel das autarquias na promoção de um futuro mais seguro e inclusivo.

Susana Silva, da organização do congresso, reforçou a necessidade de uma nova cultura assente em três pilares, nomeadamente a educação, a regulação inteligente e a tecnologia com propósito. Salientou a importância da descentralização digital e explicou que a segurança digital é uma necessidade básica de qualquer comunidade que queira crescer com confiança.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, destacou a responsabilidade dos autarcas de garantir que a transição digital seja feita em segurança, com integridade e com sentido humano, sem deixar ninguém para trás. Na opinião do autarca, é uma ferramenta que tem de estar ao serviço da cidadania, da eficiência e da proximidade. Deu como exemplo os projectos locais de digitalização, como os balcões digitais do SNS24 em parceria com juntas de freguesia e os bairros comerciais digitais, iniciativas que visam modernizar o comércio tradicional através de soluções tecnológicas seguras.

Durante o congresso foram realizados diversos painéis de debate com a participação de oradores de diferentes sectores, incluindo autoridades públicas, empresas e académicos. A realização do congresso em Abrantes demonstrou que, mesmo nos territórios do interior, é possível aliar tecnologia, desenvolvimento territorial e valores humanos, assumindo um papel activo e de liderança na transformação digital. Ao colocar a segurança e integridade digital no centro da agenda, fica demonstrado que o futuro pode ser construído com base na confiança e na inclusão, abrindo caminho para um desenvolvimento sustentável e para uma sociedade mais justa.