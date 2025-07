Aldeia do Mato é um dos paraísos mais bem guardados da região ribatejana

No centro do país, entre colinas e uma imensa floresta de pinheiros, existe um lugar onde o tempo parece abrandar. A praia fluvial de Aldeia do Mato, situada no concelho de Abrantes, na albufeira de Castelo do Bode, é mais do que um destino balnear, é um convite a fugir da azáfama dos centros urbanos. As águas límpidas e a natureza em estado puro são o grande cartão de visita de um espaço que é cada vez mais procurado, mas que mantém a sua essência e tranquilidade.

A praia fluvial ostenta, este ano, a Bandeira Azul pela 15.ª vez consecutiva, símbolo de excelência atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), em reconhecimento da qualidade da água e das boas práticas ambientais. Para além desta distinção, foram também hasteadas as bandeiras de Praia Acessível e a “Qualidade de Ouro”, esta última concedida pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. Logo a seguir à cerimónia do hastear das bandeiras, que contou com a presença do presidente da câmara, Manuel Valamatos, O MIRANTE conversou com alguns banhistas que escolheram a Aldeia do Mato para passar o dia.

Manuel Flores, 30 anos, natural de Vila de Rei, mora em Lisboa e não tem dúvidas de que tomou a melhor opção. “Não troco isto por nenhuma praia do litoral. Aqui não há confusão, o ambiente é calmo, seguro. Até o telemóvel fica esquecido dentro da mochila. Há algo neste lugar que nos faz parar e respirar”, afirma. A sua mulher, Ana, descreve a Aldeia do Mato como um “abrigo” e um “ritual de Verão”.

Daniela Oliveira, de 28 anos, e Inês Dias, de 23, também passaram o dia na praia. Escolhem aquele destino com frequência durante as férias, aproveitando a ligação familiar à região. Explicam que não têm uma praia favorita e que gostam de visitar muitas praias da albufeira de Castelo de Bode. “A nossa família é de cá, por isso vimos mais vezes a estas praias durante as férias. E também por isso, não temos uma favorita, gostamos de todas”, explica Daniela.

Os testemunhos são unânimes quando se fala em consciência ambiental. Os veraneantes congratulam a aposta na valorização do espaço sem comprometer o seu equilíbrio natural, proporcionando assim uma zona limpa onde os visitantes, na sua maioria, respeitam o ambiente. Parte de esta sensibilização está nos cartazes informativos que alertam para a fauna e flora locais, e há sinais claros de um esforço colectivo para manter o lugar imaculado. Não se vêm plásticos no chão, nem lixo fora do sítio e na entrada da praia, em várias zonas estratégicas, são disponibilizados cinzeiros aos banhistas.