Alverca do Ribatejo é uma cidade de talento, inovação e potencial económico

Já passaram 35 anos desde que Alverca do Ribatejo foi elevada ao estatuto de cidade - a primeira do país a receber essa distinção não se tratando de uma sede de concelho - e nunca como hoje a terra é um exemplo tão pleno de talento, mérito, inovação e potencial económico. A convicção foi avançada pelo presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra, na sessão solene realizada na noite de domingo, 13 de Julho, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA).

“Somos hoje uma cidade pródiga em sucessos, talentos, de gente empenhada. Somos uma terra que se expandiu pelo mundo e hoje tem o mundo em Alverca”, elogiou o autarca. Lembrando a importância de combater a intolerância e a crítica fácil nas redes sociais, o autarca lembrou que em tempos de incerteza global e ingratidão social a cidade continua a ser um “antídoto contra as más energias” e o “egoísmo sistémico” da sociedade.

Já o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), admitiu que Alverca “tem uma grande energia e economia” e desempenha um papel importante no concelho, dando como exemplo a forte união entre as colectividades e a quantidade de trabalho solidário que é feito na cidade.

Na sessão solene foram distinguidas seis personalidades de mérito em diferentes áreas e os discursos evitaram polémicas em ano de autárquicas. A empresa Frutalverca recebeu o galardão de mérito empresarial e João Carlos Pereira, o “avô padeiro” do Museu Etnográfico da Casa do Povo de Arcena, recebeu o galardão de mérito cultural. “Costumo dizer que a vida não custa nada, é acordar vivo de manhã e continuar a andar para a frente”, disse com um sorriso o homem de 73 anos que ainda ensina muitos jovens das escolas do concelho a fazer pão à moda antiga em Arcena.

O galardão de mérito social foi entregue a Ana Maria Lima, presidente da Fundação CEBI. “O nosso pensamento está no futuro e em continuar a alcançar a excelência, tudo se vai fazendo com amor, carinho e trabalho”, destacou a galardoada. A tenista Angelina Voloshchuk recebeu o galardão de mérito desportivo mas não compareceu por estar numa prova no Porto. Mas enviou mensagem video a agradecer o galardão. Já o mérito autárquico foi para a ex-eleita da junta de freguesia pela CDU, Isabel Cavaleiro.

Por fim, o galardão Cidade de Alverca, criado neste mandato, foi para o jornalista de economia Luís Ferreira Lopes, um dos co-fundadores da SIC Notícias, natural de Alverca, que lembrou o seu passado na cidade e o dia em que a sua casa de família foi doada pelo pai à junta de freguesia, para ser a actual sede da autarquia. “Hoje o gabinete do presidente da junta é no meu antigo quarto”, brincou.

A banda da SFRA, que celebrou 150 anos em Outubro, ofereceu um concerto à comunidade no final da cerimónia, que acabou com o cantar dos parabéns à cidade e a partilha de bolo e champanhe aos presentes.